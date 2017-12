Liverpooli keskkaitsjat vaevab vigastus, Klavan pääseb ilmselt algkoosseisu

Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kohtub homme Inglismaa meistriliigas võõrsil kõrgliiga uustulnuka Brightoniga.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles tänasel pressikonverentsil, et keskkaitsjat Joel Matipit vaevab lihasevigastus ning laupäeval ta väga suure tõenäosusega ei mängi. Eelmise kohtumise haigestumise tõttu vahele jätnud Klavan võib seega taas algkoosseisu pääseda.

"Tundub, et Matip on väljas. Tal oli eelmise matši järel probleem, tundis midagi lihases. Jälgime olukorda, kuid hetkel tundub, et homme ta ei mängi. Ragnar Klavan oli haige, kuid loodetavasti on see möödas. See on eriti oluline, kui mõelda Matipi olukorrale. Meil pole kaitses suurt valikut," rääkis Klopp.

Liverpool on hetkel 26 punktiga viiendal real, kuid esikolmikukoht on neist vaid kolme silma kaugusel. Hooaega igati õnnestunult alustanud Brighton asub 17 silmaga 10. positsioonil.

Brightoni ja Liverpooli mäng algab laupäeval meie aja järgi kell 17.