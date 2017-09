Liverpooli keskkaitsjad said võidumängu eest kõige kehvema hinde

Liverpooli jalgpalliklubi tänases 3:2 võidumängus Leicester City vastu said kõige kehvema hinde taas keskkaitsjad.

Kui kapten Jordan Henderson teenis Liverpooli parimana kümne palli süsteemis üheksa punkti ja imeilusa karistuslöögi realiseerinud Philippe Coutinho kaheksa, siis keskkaitsjate Joel Matipi ja Dejan Lovreni panust hindas Liverpool Echo kõigest viie palliga.

"Matip tegi hea esimese poolaja, kuid oli teisel mängupoolel vilets. Leicesteri teise värava puhul kaotas Vardy," kirjutas väljaanne.

Lovreni puhul toodi samas välja, et horvaat oli kahvatu just avapoolajal. "Ta on endiselt murekoht. Jäi suluseisu liini hoidmisega hätta ja lasi Mahrezi läbi, kui alžeerlane lõi üle. Oli ebakindel, kuid suutis mängu tagasi tulla, kui Leicester viigiväravat jahtis," kirjutas Liverpool Echo.

Ragnar Klavan oli tänasele mängule üles antud varumehena, kuid väljakule ei pääsenud.