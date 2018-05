Liverpooli keskkaitsja on kindel, et klubi lõpetab Inglismaal esinelikus

Emre Can ja Dejan Lovren (Liverpool) jälgivad Juan Mata pealelööki

Liverpooli jalgpalliklubi keskkaitsja Dejan Lovren on kindel, et meeskond suudab pühapäeval peetavas Premier League`i viimases voorus alistada Brightoni ning tagada endale esineliku koha, mis viiks nad taas Meistrite liigasse.

Lovren meenutas, et aasta tagasi seisis Liverpool Middlesbrough`ga mängu eel sama ülesande ees ja täitis viimases voorus eesmärgi.

"Mõistagi kujuneb Brightoni mäng keeruliseks. Nad näitasid eelmises kohtumises Manchester Unitedi vastu, et suudavad suuri võita, kuid ma olen veendunud, et pühapäeval võtame võidu meie," rääkis Lovren Liverpooli kodulehekülje vahendusel.

Lovren lisas, et eelmises mängus Chelsea`ga, kus Olivier Giroud värav lõi Londoni klubile 1:0 võidu, väärinuks Liverpool vähemalt viiki.

"Ausalt öeldes me mängisime päris hästi. Kuna Chelsea kaitses sügavalt, oli meil raske oma mängu näidata. Kahjuks me ei suutnud ka oma häid võimalusi realiseerida. Tavaliselt saame selliste soorituste eest vähemalt punkti, kuid seekord paraku nii ei läinud," lisas Lovren. "Aga kõik on endiselt meie kätes - peame viimase mängu võitma."