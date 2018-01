Liverpooli katastroofiline nädal | Kaotused liigatabeli viimaselt ja eelviimaselt

Kui Liverpool asub Inglismaa kõrgliigas neljandal kohal, siis West Bromwich on eelviimane ehk 19nes. Aga ühe mängu kontekstis pole sel teadmisel mingit kaalu.

West Bromwich asus 11. minutiks 2:1 juhtima ja võitis poolaja 3:1. Kahele Jay Rodriguezi tabamusele lisandus poolaja lõpus Liverpooli keskkaitsja Joel Matipi omavärav. Teisel poolajal lõi Mohamed Salah ühe värava küll tagasi, aga enamat ei õnnestunud. Pettumus.

Klavan jättis kerge vigastuse tõttu karikamängu vahele.

Nädala algul oskas Liverpool liigamängus kaotada meistrivõistluste viimasele Swansea City´le 0:1.

