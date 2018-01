Liverpooli kaitsja Van Dijki liitumisest: vägev ost!

Liverpooli jalgpalliklubi kaitsja Joe Gomez on Virgil van Dijki liitumise üle väga rõõmus, sest tal on nüüd võimalus õppida ka kogenud hollandlaselt.

Kuigi Liverpoolile 75 miljonit naela maksma läinud Van Dijk röövib mänguaega ka 20-aastaselt Gomezilt, inglane selle pärast pead ei vaeva.

"Isiklikult minu jaoks on ta veel üks mängumees, kellelt saan õppida. Ta on kogenud ja kõrgetasemeline kaitsja," märkis tänavu Liverpooli eest 22 mängu pidanud Gomez.

"See on vägev ost! See näitab meie klubi suurust ja inimeste usku sellesse, mida peatreener siin üles ehitab," lisas Gomez. "Mida rohkem maailmatasemel mängijaid, seda parem on tiimis olla. See annab sulle eneseusku, sest väljakule joostes vastased juba kardavad, et meiega tuleb väga raske mäng."

Van Dijk, kes mängis viimati 13. detsembril, võib debüüdi teha reedel, kui Liverpool kohtub FA karikasarjas linnarivaal Evertoniga.