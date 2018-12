Liverpooli kaitsja sõlmis uue pika lepingu vaid paar päeva pärast jalaluumurdu

Mängus Burnleyga vasakut jalga vigastanud Inglismaa koondislane jääb kindlasti eemale Liverpooli järgmisest üheksast mängust, muu hulgas ka tähtsatest kohtumistest mõlema Manchesteri klubiga, Londoni Arsenaliga ja Meistrite liiga ellujäämismängust Napoliga.

Gomez liitus Liverpooliga 2015. aasta juunis Charlton Athleticust. Klubi plaanis ta kohe uuesti laenule saata, kuid mees avaldas treeneritele niivõrd head muljet, et mängis Liverpooli eest juba kaheksa nädala pärast Premier League'is ja tõmbas selga U21 koondise särgi. Tänaseks on ta juba kuus kohtumist pidanud ka Inglismaa A-koondises.

"Uue lepingu sõlmimine tähendab mulle kõike," ütles Gomez Liverpooli kodulehele. "Olen nüüd klubis juba paar aastat olnud ning saanud kogeda, mida Liverpoolis mängimine tähendab. Seega mul on ülimalt hea meel, et sain võimaluse lepingut pikendada. Ma armastan seda klubi, siin mängimist ja õppimist ning olen rahul, et saan seda jätkata."

"Mul on olnud tõuse ja mõõnasid. See on mu neljas hooaeg ning igaüks neist on olnud erinev," lisas Gomez, viidates vigastustele, mis jätsid ta eemale maikuus toimunud Meistrite liiga finaalist ja suvisest MM-finaalturniirist.

"Loomulikult oleksin tahtnud veidi vähem tagasilööke tunda, aga see on olnud osa mu teekonnast, mida ma olen armastanud. Kuid platsil on häid aegu samuti olnud. Loodetavasti see kõik jätkub."

Sel hooajal on Gomez Liverpooli eest platsil käinud 18 kohtumises, neist 16 algrivistuses. 16 vooru järel hoitakse koduses liigas 42 punktiga liidrikohta. Manchester City jääb maha vaid ühe, Tottenham Hotspur kuue silmaga.