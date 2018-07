Liverpooli kaitsja lahkus USA turneel meeskonna juurest

Ametlikuks versiooniks perekondlikud põhjused. Rohkem teemat kommenteeritud pole.

Liverpooli kodulehel avaldatud napisõnalise teate kohaselt jääb Clyne USA turneel eemale kohtumisest Manchester Unitediga, küll aga on ta meeskonna juures tagasi järgmisel nädalal Prantsusmaal aset leidvas treeninglaagris.

Nathaniel Clyne has been granted permission by Jürgen Klopp to return home from Liverpool’s United States tour early for family reasons.https://t.co/d5Jw3V6Cj4 pic.twitter.com/rcIhPSBuXP