Ragnar Klavani koduklubi Liverpool sai täna Inglise jalgpalliliigas üllatuskaotuse, jäädes kodupubliku ees 2:3 alla tabelis viimasel kohal asunud Swansea Cityle. Inglise väljaanded andsid hindeid jagades kõige madalamad punktid oodatult Liverpooli kaitseliinile ja kaitsva ülesandega keskväljameestele.

Liverpool Echo hinded Liverpooli mängijatele: Simon Mignolet 6, Nathaniel Clyne 5, Ragnar Klavan 5, Dejan Lovren 5, James Milner 6, Jordan Henderson 6, Emre Can 5, Gini Wijnaldum 5, Adam Lallana 6, Roberto Firmino 8, Philippe Coutinho 6.

This Is Anfieldi hinded: Mignolet 6, Clyne 5, Klavan 4, Lovren 5, Milner 5,5, Henderson 4,5, Can 3, Wijnaldum 5,5, Lallana 6, Firmino 8, Coutinho 5,5.

Daily Maili hinded: Mignolet 6, Clyne 5, Lovren 5,5, Klavan 5, Milner 6,5, Henderson 5,5, Can 6, Wijnaldum 7, Lallana 6,5, Firmino 8, Coutinho 7.

Sky Sportsi hinded: Mignolet 6, Clyne 6, Lovren 7, Klavan 6, Milner 7, Wijnaldum 7, Henderson 6, Can 6, Lallana 7, Firmino 8, Coutinho 6.

Liverpool Echo kirjutas Klavani mängu kohta: "Hoidis asjad lihtsa ja sirgjoonelisena, kuid Llorente katmine oli probleemiks ja õnnetu põrge kinkis Sigurdssonile võiduvärava."

This Is Anfield oli eestlase suhtes märksa kriitilisem ja kirjutas: "Kuna Matipi teema sai FIFA-s lahenduse, satub Klavani algkoosseisu koht lähipäevil ohtu. 31-aastane mängumees sai avapoolajal Martin Olssoni takistamise eest kollase ja pani end ülejäänud mänguks haavatavasse olukorda ning just tema puude andis Gylfi Sigurdssonile võimaluse võiduvärava löömiseks. Kuna Mamadou Sakho pole veel klubist lahkunud, kas Klopp neelab uhkuse alla ja annab prantslasele uue võimaluse?"