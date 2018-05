Liverpooli jalgpallur tegi fännidele ilusa žesti

Vigastust raviv Liverpooli jalgpallur Alex Oxlade-Chamberlain kinkis kolmele fännile Meistrite liiga finaalmängu piletid.

Suur Liverpooli fänn Joe Jaggar tahtis Kiievis peetavat finaalmängu vaatama minna koos oma isa ja 4-aastase poja Bobbiga, kuid neil polnud loosiõnne. Liverpooli fännidele anti finaalmänguks vaid 16 000 piletit, mis jagati välja loosimise abil.

Oxlade-Chamberlain tõttas aga Jaggari perele appi ja andis neile kolm pääset. Inglismaa koondislane oli nendega tuttavaks saanud pärast Liverpooli 2:1 võidumängu Manchester Cityga, kui kinkis pisikesele Bobbile oma mängusärgi.

"Kui ma tema (Oxlade-Chamberlain) sõnumit nägin, hakkasin lausa nutma!" sõnas õnnelik Jaggar Briti meediale. "Valmistasin end juba selleks jubedaks hetkeks ette, et Bobbile öelda, et meie ilus reis jääb ära ja siis saabus see sõnum..."

Liverpool kohtub 26. mail peetavas finaalis Madridi Realiga.