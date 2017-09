Liverpooli jalgpallur sattus haiglasse

Inglismaa esiliigaklubi Fulhami peatreener Slavisa Jokanovic teatas, et Liverpoolist laenul olev Sheyi Ojo viidi õlavigastuse tõttu haiglaravile.

Liverpooli jalgpallur sai vigastada eileõhtuses matšis Queens Park Rangersiga, kui põrkas teisel poolajal kokku vastaste kaitsemängija Joel Lynchiga.

"Tal on õlanihestus, see on kõik, mida hetkel teame," kinnitas Jokanovic, et 20-aastane inglane viibib haiglas.

Eesti koondislase Mattias Käidi koduklubi võitis selle mängu 2:1 ja tõusis esiliigas seitsmendale kohale. Käit sõitis küll mängule kaasa, kuid eile veel Fulhami koosseisu ei pääsenud.