Liverpooli ja Manchesteri derbid ohus: ilmateade lubab 20 sentimeetrit lund

Inglise jalgpalli kõrgliigas on homme kavas kaks vägevat derbilahingut. Kell 16.15 peaks algama Liverpooli ja Evertoni ning 18.30 Manchester Unitedi ja Manchester City kohtumine.

Rõhk sõnal "peaks", sest ilmateade lubab homme Inglismaale tihedat lumesadu. Ajaleht Daily Mail kirjutab, et Manchesteris peaks lund hakkama sadama kella 16 ja 18 vahel (Eesti aeg 18 ja 20). Saju tõttu võib ohtu sattuda ka Liverpooli ja Evertoni mäng.

On ära märgitud, et lund võib maha sadada 20 sentimeetri jagu ning temperatuurid jäävad nulli kanti, ehk isegi pisut alla nulli. Kui see muudab väljakud ebaturvaliseks, võidakse mängud mõnele teisele päevale edasi lükata.

Olukord on seda murettekitavam, et Old Traffordil puudub platsialune soojendus. Jäisel väljakul päris kindlasti meestel mütata ei lasta.

Premier League'i mänge on varem ilma tõttu korduvalt edasi lükatud. Näiteks 2010. aastal jäi ebaturvalise murukatte tõttu ära Manchester Unitedi kohtumine võõrsil Chelseaga. Samal hooajal lükati edasi Arsenali mäng Boltoniga.

Manchesteri ilmateade (sademete tõenäosus):



Liverpooli ilmateade: