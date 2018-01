Liverpooli huviorbiiti kuulunud jalgpallur liitub Bayerniga

Schalke poolkaitsja Leon Goretzka liitub käesoleval suvel pärast oma lepingu lõppemist Müncheni Bayerniga.

22-aastane Saksamaa koondislane, kes on Schalke eest löönud Bundesligas 101 mänguga kokku 14 väravat, sõlmib Bayerniga nelja aasta pikkuse lepingu, teatab BBC Sport.

Bayerni boss Karl-Heinz Rummenigge on sakslase liitumise üle mõistagi õnnelik: "Väga kena, et Leon otsustas vaatamata suurele huvile välismaalt just Bayerni kasuks. Oleme rahul, et ta jääb Bundesligasse."

Goretzka palkamise vastu olid teiste hulgas suurt huvi tundnud ka Liverpool ja Manchester United.