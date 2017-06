Liverpooli huvi nõutud kaitsja vastu võib neile suure pahanduse kaela tuua

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool võib olla end parajasse jamasse mässinud: nimelt on nad Southamptoni väitel keskkaitsjale Virgil van Dijkile keelatud võtete abil lähenenud.

Premier League'i regulatsioonide kohaselt tuleb klubidel esmalt mängijaga suhtlemiseks üksteisega kokkuleppele jõuda, kuid Southamptoni väitel ei ole Liverpool nendega veel ühendust võtnudki, samal ajal tuleb aga välja, et 25-aastase keskkaitsja on Liverpoolile väitnud, et soovib nendega liituda. Seetõttu on Southampton liigale esitanud ametliku kaebuse.

Hollandlase hinnasildiks on Inglismaa meedia väitnud pea 70 miljoni euro suurust summat, mis teeks temast jalgpalliajaloo kõige kallima kaitsja.

BBC väitel on Southampton valmis Liverpooli pakkumise tagasi lükkama, väites, et neil pole vaja meest maha müüa. Eelmisel suvel sõlmis van Dijk klubiga koguni kuueaastase lepingu.

Kui ka Premier League leiab, et Liverpool on reegleid rikkunud, võivad klubi ees oodata karistused - halvimal juhul võib see tähendada isegi üleminekukeeldu, kuid tõenäoliselt asi nii kaugele ei jõua.