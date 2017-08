Liverpooli hooaja algus sai valusa löögi

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool sai enne järgmisel nädalal algavat uut Premier League'i hooaega halva uudise: poolkaitsja Adam Lallana peab reielihasevigastuse tõttu paariks kuuks platsi kõrvale jääma.

Lallana sai vigastada kolmapäeva õhtul, kui Liverpool kohtus hooajaeelse Audi Cupi turniiri finaalis Madridi Atleticoga. Meeskonna peatreeneri Jürgen Kloppi sõnul jääb inglane kõrvale mitmeks kuuks.

"Räägime kuudest, mitte nädalatest. See on uudis, mida me kindlasti kuulda ei oleks soovinud," sõnas Klopp klubi kodulehele. "Paraku on kahju nii suur, et peame vähemalt augustis ja septembris temata hakkama saama."

Liverpool alustab Premier League'i hooaega järgmisel laupäeval Watfordi vastu.