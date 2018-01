Liverpooli hirmkallis keskkaitsja võib homme Evertoni vastu debüüdi teha

Liverpooli jalgpallimeeskonna peatreener Jürgen Klopp teatas tänasel pressikonverentsil, et nende 84 miljonit eurot maksma läinud Hollandi keskkaitsja Virgil van Dijk võib debüüdivõimaluse saada homsel FA karikasarja kolmanda ringi mängul Evertoni vastu.

"Virgil on ilmselgelt terve. Me veel vaatame, mis me temaga teeme," ütles Klopp Liverpooli derbi eelõhtul.

Portaal Goal.com näiteks ennustab, et Liverpooli keskkaitsepaari moodustavad homme siiski Ragnar Klavan ja Joel Matip.

Teist mängu järjest jäävad kõrvale Liverpooli ääreründaja Philippe Coutinho ja ründaja Mohamed Salah. "Mo ja Phil pole valmis mängima," sõnas sakslasest loots.

Ühtlasi pidi Klopp taaskord vastama küsimustele, mis puudutasid Coutinho võimalikku üleminekut FC Barcelonasse. BBC Sporti andmetel on Barcelona peagi tegemas järjekordset pakkumist 25-aastane brasiillane endale osta. Kolm varasemat ostukatset on Liverpool tagasi lükanud. Viimane neist oleks meeskonnale sisse toonud 132 milljonit eurot. Ülemineku lisadena oli pakkumises veel 34 milljonit, kui Coutinho võidaks maailma parima mängija eest välja antava Ballon d'Or'i trofee.

Livervpool ostis Coutinho 2013. aasta jaanuaris Milano Interilt 9,5 miljoni euroga.

” "Võimalik, et 80 protsenti kaameratest on just Coutinho-teema pärast siin, aga ma ütlen teile, et see on ajaraisk!" Jürgen Klopp

"Minu töös pole mõtet selliseid asju, mis võivad juhtuda, üldse kommenteerida, kuna see looks kõlakaid, mis 90 protsendil juhtudest ei vasta üldse tõele," ütles Klopp. "Mitte miski, mis ma praegu ütleks, ei aitaks mind, mängijat ega klubi. Mida iganes te arutate, see pole minu tassike teed. See kõlab karmilt, aga ma pole sellest huvitatud, sorry! Võib-olla on 80 protsenti kaameratest just selle pärast siin, aga ma ütlen, et see on ajaraisk!"

Ka Barcelona peatreener Ernesto Valverde tõrjus päringuid, mis tulid pressikonverentsil karikamängu eel Celta Vigoga Coutinho kohta. "Mul ei ole Coutinho teemal midagi öelda," sõnas 53-aastane Valverde. "Ta ei ole meie mängija. Ta on hoopis teises meeskonnas ja me austame seda fakti. Ta on suurepärane mängija, kuid me ei tea, mis tulevikus juhtub. Ma eelistan rääkida nendest mängijatest, kes mul praegu on."