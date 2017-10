Liverpooli esiväravavaht teeb Premier League'is kõige rohkem ränki eksimusi

Aastatel 2010 kuni 2013 Sunderlandis mänginud Mignolet oli toona kõrgelt hinnatud väravavaht, keda peeti heaks lähilöökide ja penaltite tõrjujaks. Belglane suutis tihti hoida enda värava puhtana ning teda hinnati Sunderlandi üheks parimaks mängijaks.

2013. aastal Liverpooliga liitumise järel on asjad läinud aga tema jaoks allamäge. Eelmisel hooajal kaotas ta vahepeal esikinda rolli Loris Kariusele, kuid võitis selle positsiooni hiljem tagasi.

Liverpooliga liitumise järel on Mignolet teinud nüüd 13 isiklikku eksimust, mis on viinud vastaste väravani. Tegemist on selle aja jooksul ülekaalukalt suurima näitajaga Premier League'is. Samas vallas teisel kohal oleva mehe kontol on 10 eksimust.

