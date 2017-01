Liverpooli jalgpalliklubi endine keskkaitsja Jamie Carragher leidis pärast oma lemmikklubi 2:2 viigimängu Sunderlandiga, et kõige nõrgema partii tegi täna Liverpooli särgis poolkaitsja Emre Can.

Carragheri arvates jäi Can vigastusest taastuva klubi kapteni Jordan Hendersoni asendamisega tõsiselt hätta.

Keskväljal Sunderlandi meestele Jack Rodwellile ja Didier Ibrahim N'Dongile alla jäänud Canil oli avapoolajal ka õnne, et kohtunik tema käega mängu penaltiga ei karistanud.

Ka paljud Inglise väljaanded leidsid, et just Saksamaa koondislane oli täna Liverpooli kõige nõrgem lüli. Näiteks andsid Express ja Football Insider Canile kümne palli süsteemis vastavalt 5 ja 4. Täna Liverpooli keskkaitses terve mängu kaasa teinud Ragnar Klavan sai neilt väljaannetelt hindeks vastavalt 6 ja 5. Eestlasele heideti peamiselt ette, et ta kinkis Sunderlandile avapoolajal penalti.

Teiste Inglise väljaannette hinded Liverpooli meestele:

Liverpool Echo: Mignolet 8; Clyne 6, Lovren 7, Klavan 6, Milner 5; Can 6, Wijnaldum 6, Lallana 6; Mane 6, Firmino 6, Sturridge 7.

Sunderland Echo: Mignolet 6; Clyne 6, Lovren 6, Klavan 6, Milner 6; Can 6, Wijnaldum 6, Lallana 7; Mane 7, Firmino 7, Sturridge 7.

Sky Sports: Mignolet 7, Clyne 7, Lovren 8, Klavan 6, Milner 5, Can 6, Wijnaldum 6, Lallana 7, Mane 6, Firmino 6, Sturridge 7.

Caughtoffside: Mignolet 6; Clyne 6, Lovren 7, Klavan 6, Milner 6; Can 7, Wijnaldum 6, Lallana 6; Mane 7, Firmino 7, Sturridge 8.