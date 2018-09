Liverpooli audivisete treener: mõistan, et see on kõige kummalisem amet maailmas

42-aastase taanlase nimel on maailma pikim audivise 51,33 meetrit, mille ta 2010. aastal ühel treeningväljakul viskas ja sellega Guinnessi rekorditeraamatusse pääses.

Intervjuus BBC-le tunnistas mees, et pole teist endasugust veel kohanud. "Ma mõistan, et see on totaalselt kõige kummalisem amet maailmas," lausus Grönnemark, kes on enda teada ainus pelgalt audivisetele spetsialiseerunud treener maailmas.

Eksperdid on Grönnemarki töö vilju lühikese ajaga juba ka platsil märkama hakanud. Laupäevases 2:1 võidumängus sai just audivisete eest BBC raadios kiita kaitsja Joe Gomez.

"Ma nägin Gomezi tegemas mõningaid väga häid viskeid, mida ma tema esituses varem pole märganud," ütles endine Arsenali ründaja Ian Wright BBC Radio 5 saates "Monday Night Club". "Tundub, et Grönnemark on talle midagi õpetanud. Tuleb tunnistada, et Liverpoolil on sellest kasu."

Ka Liverpooli peatreener Jürgen Klopp lausus, et ei tea ühtegi teist audivisete treenerit. "Ausalt öeldes ma polnud varem audivisete treenerist kuulnudki. Kui ma temast teada sain, oli selge, et ma tahan temaga kohtuda. Kui ma temaga kohtusin, olin sada protsenti veendunud, et tahan ta palgata," rääkis sakslane.

Liverpool have appointed a specialist throw-in coach.



World-record holder Thomas Gronnemark has joined Jurgen Klopp's backroom staff on a part-time basis: https://t.co/G6LWYDPPTY pic.twitter.com/gXVBRicWjr — ESPN FC (@ESPNFC) August 28, 2018

Grönnemark on tegelikult erinevate klubide juures oma teadmisi jaganud 2004. aastast. Ta meenutas, et Klopp võttis temaga esimest korda ühendust ettekäändel, et tunneb tema ameti vastu lihtsalt huvi.

"Kaitsjana ei oleks ma tahtnud Gomezi sissevisete maandumispaigas olla. Liverpooli vastaste asemel ei tahaks ma sellele meeskonnale enam audiviskeid kinkida. Ma ei ütle, et Liverpool hakkab nüüd palju pikki sisseviskeid tegema, aga kunagi ei tea, millal nad seda võivad teha," rääkis Grönnemark.