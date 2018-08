Liverpooli äss Salah sattus piinlikku skandaali

Politsei valdusse on jõudnud ka jalgpallifännide poolt filmitud video, kus Salah tegeleb masinat juhtides telefoniga, kusjuures tema auto ümber on sel hetkel hulk inimesi, kelle hulgas oli ka lapsi.

Liverpooli pressiesindaja ütles, et Salahiga on juhtunust räägitud ning videomaterjal jõudis politseisse just klubi kaudu.

"Oleme mängijaga sellest rääkinud ning tegeleme intsidendiga edasi klubisiseselt. Meeskond on otsustanud videot jagada Merseyside'i politseiga," teatas Liverpooli pressiesindaja. Ühtlasi kinnitas ta, et Liverpool ja Salah sellel teemal rohkem kommentaare ei anna.

Merseyside`i politsei kinnitas, et nende vastav osakond on asunud Salahi juhtumiga tegelema.