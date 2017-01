Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp ütles esmaspäeval, et kuigi Sadio Mane on meeskonna juures tagasi, ei pruugi ta homme Anfieldil Inglise liiga liidri Chelsea vastu mängida.

Mane naaseb koduklubi juurde, kuna Senegali koondis langes Aafrika Rahvuste karikaturniiril veerandfinaalis konkurentsist, jäädes Kamerunile alla penaltiseerias. Liverpooli täht oli seejuures ainus, kes ei suutnud karistuslööki realiseerida.

Kuigi Liverpool saatis eralennuki koheselt Gaboni Manele järele, lasti aafriklane lennukile alles täna.

"Ma ei tea veel, kuna ta (Mane) saab meie eest mängida. Klubi tegi suurepärast tööd, et ta esimesel võimalusel tagasi tuua ning ta ongi teel. Me arvasime, et tagasilend on võimalik juba eile, meil oli lennuk seal, kuid teda ei lastud lennukile ja me pidime ootama tänaseni. Ta on homsest meiega ja siis teeme otsuse, kas ta mängib," sõnas Klopp.

Liverpool on näidanud Mane puudumisel väga kahvatut mänguvormi ning võitnud seitsmest viimasest kohtumisest vaid ühe ja sedagi neljandas liigas mängiva Plymouthi vastu.

Kui Liverpool tahab tänavu Inglise meistritiitli konkurentsis veel kaasa rääkida, peab ta homme Chelsea kindlasti alistama. 16 vooru enne hooaja lõppu on Chelsea ja neljandal kohal asuva Liverpooli vahe juba 10 punkti.