Liverpooli ajaleht: kaotame, sest meie parim mängija on maha müüdud ja 75-miljoniline keskkaitsja pole ootusi täitnud

Liverpooli väljaande Liverpool Echo ajakirjanik James Pearce paneb Ragnar Klavani koduklubi kehvad esitused puhtalt peatreener Jürgen Kloppi puuduliku tegutsemise süüks.

Liverpool langes eile Inglise jalgpalli karikasarjas neljandas ringis, kaotades West Bromwich Albionile 2:3. Nädala algul osati liigamängus alla jääda tabeli viimasele Swansea Cityle. West Bromwich hoiab Premier League'is eelviimast positsiooni.

"Kolmandat hooaega järjest langes Liverpool Kloppi käe all välja neljandas ringis. Aga see on valusam kui varasemad kaotused West Hami ja Wolverhamptoni vastu, kuna siin ei mänginud teine ešelon täis lapsi, vaid see oli Kloppi tugevaim koosseis. Meeste kohta olid nad aga lootusetult aeglased. Puudus dünaamilisus, rahulikkus ja isegi organiseeritus oli puudulik. Kaitse poole pealt oli see õudus. Nii palju siis 75 miljonit naela maksnud Virgil van Dijkist, kes pidi meie tagaliini korras hoidma," kirjutab Pearce.

"Segadus fännide hulgas kasvab, kui Klopp ei too enne kolmapäevast üleminekuteakna sulgumist juurde täiendusi. Tema väide, nagu oleks tal koosseisus juba piisavalt sügavust, tundub pärast kahte sellist nuhtlevat kaotust eriti tühi. Lõppude lõpuks on Liverpool sel kuul müünud maha oma parima mängija ega ole suutnud teda asendada. See ei ole õige," jätkab ta.

"Fännid tahavad näha ambitsiooni ning sellele loodab ka Liverpooli hooaeg, mis on päästetud vaid seetõttu, et me püsime esinelikus ja oleme Meistrite liigas kaugele jõudnud. Philippe Coutinho oli mängude võitja ning neid viimaseid pole Liverpoolil hetkel väga palju."