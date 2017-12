Liverpool võttis kasutusele tavatud meetmed, et maailmarekordimeest kindlasti endale saada

Virgil van Dijk (paremal) mängus Liverpooliga Foto: JASON CAIRNDUFF, Action Images via Reuters

Liverpooli jalgpalliklubi andis täna teada, et on Southamptonist 84 miljoni euro eest ostnud keskkaitsja Virgil van Dijki. Suures hirmus, et mehe napsab nende nina alt ära Manchester City, võeti kasutusele tavatud meetmed.