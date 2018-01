Liverpool võttis 3:0 võidu, Arsenal kaotas tabeli viimasele!

Igati teenitud võidu võtnud Liverpooli väravad lõid Emre Can 26. minutil kauglöögist, Roberto Firmino avapoolaja esimesel üleminutil ilusa läbimurde järel ja Mohamed Salah 78. minutil penaltist.

Liverpool oli ilma Klavanita mängides viimased kaks kohtumist kaotanud - esmalt jäädi liigas üllatuslikult alla Swanseale, seejärel alistuti FA karikasarjas West Bromwichile. Paraku ei olnud Klavanit ka täna platsil, sest eestlast segab väike vigastus. Liverpooli keskkaitsepaari moodustasid Dejan Lovren ja Joel Matip.

Eelmisel nädalal Liverpooli šokeerinud Swansea City üllatas täna koduplatsil Arsenali, võttes 3:1 võidu ja tõustes viimaselt tabelirealt 17ndaks.

Tabeliseis: 1. Manchester City 65 punkti (24 mängu), 2. Manchester Utd 53 (24), 3. Chelsea 50 (24), 4. Liverpool 50 (25), 5. Tottenham 45 (24), 6. Arsenal 42 (25).

Manchester City võõrustab kolmapäeval West Bromwichi, Chelsea Bournemouthi ja Tottenham vooru keskses kohtumises Manchester Unitedit.

Liverpooli tänane algkoosseis:

Huddersfield - Liverpool

KÕIK! Liverpool võitis 3:0 ja tõusis Chelsea kõrvale kolmandat kohta jagama. https://twitter.com/LFC/status/958457330043105282

West Ham ja Crystal Palace tegid 1:1 viigi. Meeskonnad on tabelis vastavalt 10. ja 12 kohal.

KÕIK! Arsenal kaotas Swansea`le 1:3 ning Londoni tippklubi vahe neljandal kohal asuva Liverpoolile käriseb juba 8-punktiliseks.

Penalti Liverpoolile! Emre Cani teenitud karistuslöögi realiseeris Salah - 3:0. Egitlase arvel tänavu juba 19 liigaväravat!

Tundub, et Swansea on tõmmanud peavõidu, kui palkas uueks peatreeneriks Carlos Carvalhali. Endine esiliigaklubi Sheffield Wednesday juhendaja on võtmas kõrgliigas juba kolmandat võitu. Hiljuti alistati ju ka Liverpool 1:0.

Swansea lööb 86. minutil Arsenali vastu 3:1 ja on tõusmas 17. kohale! Värava autoriks Sam Clucas.

Sadio Mane oli lähedal väravale!

Britid viskavad nalja, et Aubameyang juba kahetsevat Arsenaliga liitumist... https://twitter.com/DJBigger/status/958450433248366594

Liverpoolil jääb veel 25 minutit vastu pidada.

Swansea lõi latti. Arsenal oli juba 1:3 kaotusseisu jäämas...

Sellise terava nurga alt lõi Firmino avapoolaja lõpus 2:0. https://twitter.com/LFC/status/958447079705235456

54. minut: Mane pääses peaga löögile, ent väravavaht oli valvel.

Palli valdamine on koguni 77% Liverpooli kasuks. Pealelöögid külalistele 7:2.

Kuuendal kohal asuva Arsenali hädad jätkuvad - väljalangemistsoonis paiknev Swansea City asus Jordan Ayew väravast 2:1 juhtima. See värav jääb Petr Cechi südametunnistusele, kes kingib väljalöögil palli Ayewile.

Huddersfield - Liverpooli mängu teine poolaeg on alanud.

Avapoolaja järel on Liverpoolil turvaline edumaa. https://twitter.com/LFC/status/958441737189515265

2:0 Liverpoolile. Teise värava lõi esimesel lisaminutil ilusa läbimurde järel Firmino!

Kahes mängus on avapoolaeg lõppenud: Swansea - Arsenal 1:1, West Ham - Crystal Palace 1:1.

39. minut: Huddersfield teenis ohtlikust kohast karistuslöögi. Karius oli olukorrast täiesti väljas, kuid tema õnneks vuhises löök väravast mööda.

Liverpooli rekordost Virgil van Dijk on täna kerge vigastuse tõttu vahetusmeheks.

West Ham - Crystal Palace 1:1. Mark Noble viigistas penaltist.

https://twitter.com/LFC/status/958436916881436672

25. minut: Emre Can lööb kauglöögist 1:0 Liverpooli ette. Rikošett aitas samuti kaasa.

Käimas on ka kolmas mäng. Crystal Palace juhib Londoni derbis West Hami vastu Christian Benteke väravast 1:0.

Swansea ja Arsenali mängus on hetkel viik 1:1. Nacho Monreal viis 33. minutil külalised ette, ent juba minut hiljem Samuel Clucas viigistas.

Mängu esimese tõeliselt ohtliku momendi loob Huddersfield, kelle ründaja Laurent Depoitre pääses karistusala keskelt löögile. Suurepärase tõrje tegi Karius, kelle õnneks lendas pall ka värava keskele.

Mäng on alanud luuravalt. Seis püsib 0:0.