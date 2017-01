Kuigi Liverpool alustas mängu oluliselt ründavamalt, jõudis esimesena sihile hoopis Chelsea, kui 25. minutil saatis karistuslöögist palli väravasse David Luiz. Liverpooli igati teenitud viigivärava lõi 57. minutil Georginio Wijnaldum, kes koksas palli peaga väravasse karistusala keskelt.

Veerand tundi enne mängu lõppu oli Diego Costal suurepärane võimalus Chelsea võiduvärava löömiseks, kuid ründaja ei suutnud enda teenitud penaltit realiseerida. Kodumeeskonna puurilukk Simon Mignolet tegi suurepärase tõrje ning on nüüd Premier League`is suutnud Liverpooli eest pareerida 14-st penaltist koguni kuus.

Klavan täna Liverpooli algkoosseisu ei kuulunud ega pääsenud väljakule ka vahetusest. Kodumeeskonna keskkaitsepaari moodustasid Joel Matip - Dejan Lovren.

Kuna Arsenal kaotas täna koduväljakul üllatuslikult Watfordile 1:2 ja Tottenham ei suutnud võõrsil Sunderlandi vastu enamat 0:0 viigist, näeb tabeli ülemine ots välja järgnev:

1. Chelsea 56 punkti, 2. Tottenham 47p, 3. Arsenal 47p, 4. Liverpool 46p, 5. Manchester City 43p (mäng varuks), 6. Manchester Utd 41p (mäng varuks).

Liverpool - Chelsea

Mäng on lõppenud 1:1. Õiglane tulemus, kui arvestada, et Chelseal oli võimalus ka võiduvärava löömiseks, aga mängu domineeris tegelikult Liverpool... https://twitter.com/premierleague/status/826548504701104128

90+1. Firmino pääses ohtlikult löögile, ent pall lendab värava keskele ja väravavahile sülle!

89. minut: Pedro lööb ülinapilt mööda! Suurepärane eeltöö Kantelt.

Penaltide tõrjumisel on Mignolet` Liverpooli karjääri statistika vägev: 14-st kuus tõrjutud. https://twitter.com/OptaJoe/status/826545316279287812

Chelsea vahetus: https://twitter.com/LFC/status/826545808283664386

Kangelane Mignolet pärast penaltit. https://twitter.com/LFC/status/826544855732064259

Tänane suurüllatus tuleb ikkagi Londonist. https://twitter.com/premierleague/status/826545186633302018

https://twitter.com/premierleague/status/826544527032852483

https://twitter.com/premierleague/status/826544582712246272

https://twitter.com/premierleague/status/826544733367447553

77. minut: Penalti Chelsea`le pärast seda, kui Costa kukub Matipiga kokkupuutel! Costa ise läheb lööma ja Mignolet tõrjub! https://twitter.com/LFC/status/826544235092594688

Aafrika karikaturniirilt tagasi jõudnud Mane on väljakul tagasi. https://twitter.com/LFC/status/826543722351431680

Veerand tundi jääb Liverpooli ja Chelsea mängu lõpuni. Palli valdamine teisel poolajal 60% vs 40% kodumeeskonna kasuks.

Valitsev meister Leicester liigub järjekordse kaotuse suunas. Väljalangemistsoonist lahutab neid hetkel veel vaid 2 punkti! https://twitter.com/premierleague/status/826543049400516612

https://twitter.com/ChelseaFC/status/826542731052855297

Nii koksas Wijnaldum palli võrku. https://twitter.com/LFC/status/826541398203695105

https://twitter.com/premierleague/status/826541292851179521

https://twitter.com/LFC/status/826540735457550338

https://twitter.com/ChelseaFC/status/826539484774797312

Liverpool viigistab 57. minutil - 1:1! Georginio Wijnaldum koksab James Milneri poolt värava ette söödetud palli peaga väravasse! https://twitter.com/premierleague/status/826539558967844868

https://twitter.com/LFC/status/826537389455716352

Hetk, mil Arsenal lõi Watfordi vastu ühe värava tagasi. https://twitter.com/premierleague/status/826537136694378496

48. minut: Firmino jätab viigivärava löömata! Pall kukub õnneliku põrke järel tema jalale ja mees on karistusalas täiesti vaba, kuid pealelöök lendab väravast väga mööda.

https://twitter.com/premierleague/status/826536228375916545

Pall on teiseks poolajaks mängu pandud. https://twitter.com/LFC/status/826536277285666816

Liverpooli ja Chelsea mehed jooksevad teiseks poolajaks väljakule tagasi.

Arsenal lööb ühe tagasi. https://twitter.com/premierleague/status/826535742771970049

https://twitter.com/ChelseaFC/status/826532359520579593

Kõige üllatavam tulemus tuleb endiselt Londonist: Arsenal - Watford 0:2. https://twitter.com/premierleague/status/826532419629117440

Liverpool on kaotanud Chelsea`le avapoolaja 0:1. Tuleb tunnistada, et mängupilti arvestades on seis üsna ebaõiglane. https://twitter.com/LFC/status/826532374448111616

Hetk, mil David Luiz lõi värava:

Liverpool jätkab surumist. https://twitter.com/LFC/status/826529500578140160

Hetkeseisud: https://twitter.com/premierleague/status/826528676116312064

32. minut: Luiz vigastas põlve. Kas Terry väljakule? Ei, Luiz jääb esialgu mängu edasi.

Tuleb nõustuda, et see Chelsea värav on Liverpooli jaanuarikuu mängudele täiesti iseloomulik. https://twitter.com/elrevert/status/826528061877342210

Täiesti arusaamatu peataolek Liverpooli meeste poolt. Videokordus näitas, et kohtunik oli Luizi löögi eel juba vilistanud. Mignolet polnud löögiks üldse valmis...

https://twitter.com/premierleague/status/826526844421808128

https://twitter.com/ChelseaFC/status/826526728352911360

Chelsea lööb 25. minutil 1:0! David Luiz kõmmutab karistuslöögi posti põrkest väravasse! Liverpooli mehed polnud üldse valmis, ootasid kohtuniku vilet?

https://twitter.com/LFCNews/status/826526300550500352

https://twitter.com/premierleague/status/826523657874862081

20. minut: Liverpooli valesöödu järel tekib Chelseal kontrarünnaku võimalus, millest teenitakse nurgalöök. Sealt ohtu ei teki.

Liverpooli pressing on muljetavaldav. Chelsea ei saa oma söödumängu üldse käima ega suuda palli hoida.

Arsenal on jätkuvalt kodus 0:2 kaotusseisus. https://twitter.com/premierleague/status/826522973389598720

Klopp võib algusega tõesti rahul olla: https://twitter.com/LFC/status/826523310443880449

11. minut: Wijnaldumilt hea ja ohtlik kauglöök, Courtoisilt hea tõrje.

Liverpool on alustanud ründavamalt, kuid ühtegi pealelööki pole veel tehtud.

Liverpool - Chelsea mängu algus on oodatult ettevaatlik. Kaalul on palju.

https://twitter.com/LFC/status/826519690704990209

Ootamatu algus Põhja-Londonist: Arsenal - Watford 0:2... https://twitter.com/premierleague/status/826520222110720000

Liverpool - Chelsea mäng on alanud!

https://twitter.com/LFC/status/826516010324938753

Chelsea algrivistus: https://twitter.com/ChelseaFC/status/826505328627953664

Klavan on täna varumees. https://twitter.com/LFC/status/826505089619787776

Chelsea mehed on Anfieldil kohal: https://twitter.com/ChelseaFC/status/826500846494035969

Vahetult Liverpooli ees ehk kolmandal kohal asuv Tottenham mängib täna võõrsil Sunderlandiga. Eemale jääb haigestunud Hugo Lloris. Nende algrivistus on selline: https://twitter.com/SpursOfficial/status/826501516882280449

Arsenal läheb Watfordi vastu sellise rivistusega: https://twitter.com/Arsenal/status/826501682729189376

Tabeliseis enne tänaseid mänge: https://twitter.com/premierleague/status/826497554896584706

Paddy Poweri järjekordne nali - Liverpool peab täna hooaja lõpupidu... https://twitter.com/paddypower/status/826478398834868231

Kihlveokontor viskab nalja, justkui oleks Saints ostnud Sergio Ramose.... Tegelikult on tegemist laenule tulnud väravavahi Mouez Hasseniga. https://twitter.com/paddypower/status/826486811199414272

https://twitter.com/LFC/status/826490435040313345

Täna on Premier League`is rida mänge:

Viimased Liverpool - Chelsea mängude tulemused Anfieldil: https://twitter.com/ChelseaFC/status/826443173467713536

https://twitter.com/LFC/status/826471517345026048

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/kas-liverpooli-jaoks-on-auk-juba-piisavalt-sugav?id=77088022

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/liverpooli-keskkaitsja-joudis-londonisse-klubivahetust-vormistama?id=77088906

Tere! Veel mõned tunnid ja algab tuline Liverpool-Chelsea kohtumine. https://twitter.com/LFC/status/826459304366600193