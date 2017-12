Liverpool üritab pühapäeval klubi rekordit korrata

Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool võõrustab pühapäeval Inglismaa meistriliigas Merseyside'i derbis Evertoni.

Liverpool üritab ühtlasi korrata klubi rekordit, püüdes linnarivaal Evertoni vastu oma kaotusteta seeria pikendada 15-mänguliseks. Varasemalt on Liverpool Merseyside'i derbis 15 mängu kaotuseta püsinud ka aastatel 1972 kuni 1978.

Jürgen Klopp on seejuures ainus Liverpooli peatreener, kes on kolm esimest mängu Evertoni vastu võitnud.

Kuigi kolmapäeval purustas Liverpool Meistrite liigas Moskva Spartaki 7:0, palub Klopp oma mängijatel kahe jalaga maa peale jääda. Sakslane tuletas neile meelde, et oktoobris pärast suurt võitu Maribori üle tuli neil vastu võtta 1:4 kaotus lähirivaal Tottenhamilt.

"Peame näitama, et oleme suutnud oma vigadest õoppida," märkis Klopp pressikonverentsil. "Me ei saa loota, et esitame taas sellise partii nagu Spartaki vastu. Me ei tohi unustada, et Spartak vajas hädasti võitu ja me saime selle olukorra ära kasutada."

Klopp rõhutas, et Everton on pärast Sam Allardyce`i palkamist võitnud kaks mängu järjest. "Allardyce on Premier League`i üks kogenumaid treenereid. Ta on minu vastu mänginud juba kolme erineva klubi treenerina, aga ma olen Inglismaal olnud vaid kaks aastat."

Liverpooli ja Evertoni mäng algab pühapäeval meie aja järgi kell 16.15. Kui Liverpool on hetkel 29 punktiga neljandal kohal, siis hooaega kahvatult alustanud Everton on kümnes (18p).