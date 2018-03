Liverpool tõusis tagasi esikolmikusse, Salahilt neli väravat!

Liverpooli kangelaseks kerkis taas egiptlane Mohamed Salah, kes avas mänguskoori juba 4. minutil ja jõudis kohtumise lõpuks lausa nelja tabamuseni. Egiptuse koondise tähtmängija arvel on tänavu juba 36 (!) väravat. Neist 28 on ta löönud liigamängudes, olles ühtlasi Premier League`i suurim väravakütt.

Lisaks Salahile jõudis täna sihile Roberto Firmino, kes tegi teise poolaja alguses seisuks 3:0.

Võit tõstis Liverpooli tagasi esikolmikusse. Kui tiitlivõidu sisuliselt juba kindlustanud Manchester Cityl on 81 punkti, siis Manchester Unitedil on 65, lähikonkurentidest mängu enam pidanud Liverpoolil 63, Totttenhamil 61 ja Chelseal 56 silma.

Tottenham ja Manchester United sel nädalavahetusel meistriliigas ei mängi, sest neil on kavas Inglismaa karikasarja veerandfinaalid. Tottenham alistas täna võõrsil Cardiff City 3:0 ja jõudis poolfinaali.

What a day for the Reds. 🙌😄🙌 pic.twitter.com/CUKWPmGwZS

— Liverpool FC (@LFC) March 17, 2018