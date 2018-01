Liverpool tegi Coutinhole huvitava pakkumise, et meest Barcelona osas ümber rääkida

Foto: CARL RECINE, Action Images via Reuters

Jaanuarikuise üleminekuakna avanedes sai tuure juurde ka Philippe Coutinho üleminekusaaga - FC Barcelona soovib Liverpooli brasiillast endiselt endale ning klubivahetust noolib ka mees ise.

Et Coutinhot ümber mõtlema panna, on Liverpooli klubi teinud mehele uue pakkumise - see sisaldab võrreldes vähem kui aasta tagasi sõlmitud lepinguga pirakat palgatõusu ning muuhulgas ka üht üsna intrigeerivat asjaolu: nimelt ollakse valmis mehele usaldama tiimi kaptenipaela, kirjutab Mundo Deportivo.

Praegu on Liverpooli kapteniks keskväljamees Jordan Henderson. Coutinho on varem Liverpooli kaptenipaela kandnud - Meistrite liiga mängus Moskva Spartakiga lõi ta seda tehes koguni kübaratriki.

Coutinho oli küll klubi pakkumisest meelitatud, kuid jõudis juba väidetavalt ka sellele ära öelda, rõhutades, et soovib endiselt Barcelonaga liituda.

Sama väljaande andmetel on Barcelona Liverpooli lauale löönud enam kui 150 miljoni euro suuruse pakkumise, et mees lõpuks enda ridadesse saada.