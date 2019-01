Liverpool teenis närvilises ja suureskoorilises mängus tänu vastaste väravavahi eksimusele napi võidu

Crystal Palace asus kohtumist juhtima 34. minutil Andros Townsendi väravast. Avapoolajal löödigi ainult üks värav. Kohe teise poolaja alguses Liverpool viigistas – 46. minutil tegi skoori Mohamed Salah.

53. minutil viis Roberto Firmino Liverpooli 2:1 juhtima. 65. minutil tõi tabloole viigi James Tomkins. 75. minutil eksis aga jämedalt Crystal Palace'i väravavat Julian Speron, kes tõmbas väravasse Salahi löögi.

Kolmandal üleminutil viis Sadio Mane Liverpooli juba 4:2 juhtima. Viiendal üleminutil suutsid külalised aga Max Meyeri isikus kaotusseisu minimaalseks muuta.

Närviliselt kulgenud kohtumise lõpetas Liverpool kümne mehega, kuna James Milner saadeti 89. minutil punase kaardiga väljakult ära.

Turniiritabelis on Liverpool 60 punktiga liidriks. Pühapäeval Huddersfield Towniga kohtuv Manchester City on 53 silmaga teine. Pühapäeval Fulhamiga kohtuv Tottenham on 48-ga kolmas.