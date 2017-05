Liverpool teenis lõppenud hooajal 148 miljonit naela. Läheb šoppamiseks?

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool oli teenitud tulu poolest lõppenud hooajal Premier League'i klubidest neljas 148,1 miljoni naelsterlingiga.

Edetabel koostati jalgpalliliidu boonuste ja teleõiguste tulude põhjal. Viimase poolest on Liverpool esirinnas, sest just nende mänge kanti möödunud hooajal kõige rohkem üle. 38-st kohtumisest jõudis Sky Sportsi või BT Sporti kaudu televaatajateni 29. Sellega täideti klubi kukrut 31,4 miljoni naela võrra. 32,3 miljonit kukkus klubi kassasse neljanda koha eest, 84,4 miljonit said kõik klubid.

Tulude edetabeli tipus troonib Chelsea 152,8 miljoni naelaga. Teine on Manchester City (149 miljonit). Liverpool ja Tottenham jagavad kolmandat-neljandat kohta. Ainsana teenis alla 100 miljoni naela Sunderland (99,9 miljonit).

Seega võib Liverpoolilt sel suvel mängijateturul oodata üsna aktiivset kauplemist. Klubi tegemisi kajastav portaal This is Anfield kirjutab, et ei tasuks imestada, kui Jürgen Klopp kulutab uutele mängijatele kuni 200 miljonit naela.