Liverpool teatas Coutinhole hinna, mille eest tal lubatakse lahkuda

Liverpooli jalgpalliklubi on Hispaania meedia teatel andnud Philippe Coutinhole teada, et kui FC Barcelona maksab tema eest 135 miljonit naelsterlingit, võib brasiillane klubist lahkuda.

Suvel tegi Barcelona 25-aastase Coutinho ostmiseks mitu pakkumist, kuid Liverpool lükkas kõik need tagasi. Lõpuks esitas brasiillane isegi ametliku lahkumissoovi, ent ka see ei muutnud tema koduklubi meelt.

Kui vahepeal tundus, et Barcelona loobub Coutinho jahtimisest, siis Ousmane Dembele vigastuse järel on Kataloonia gigant taas brasiillase vastu huvi ilmutamas. Liverpool on nüüd Coutinho olukorra kergemaks muutnud, öeldes talle, et õige hinna ehk vähemalt 135 miljoni naela eest lubatakse tal lahkuda, kirjutab hispaanlaste Mundo Deportivo.

Käimasoleval hooajal kaheksa mänguga kokku neli väravat löönud Coutinhot vaevab hetkel reie lähedajalihase vigastus, mis sunnib ta eemale jääma arvatavasti vähemalt kolmest järgmisest mängust.