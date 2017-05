Liverpool täieneb 19-aastase Chelsea ründaja võrra

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool täiendab ridu 19-aastase Londoni Chelsea kasvandiku Dominic Solankega, kes oma kasvatajaklubiga profilepingu osas kokkuleppele ei jõudnud.

Kuna värskelt klubi akadeemiast väljunud noormängijad vabaagendina klubi vahetada ei saa, peavad Chelsea ja Liverpool tema üleminekusumma kohtus selgeks vaidlema. BBC hinnangul peab Liverpool oma kukrut kergitama umbes 3 miljoni naela võrra.

Solanke, kes viibib hetkel Inglismaa koondisega Lõuna-Koreas U-20 MM-il, veetis 2015/2016. hooaja laenul Hollandis Arnhemi Vitesse'i juures, lüües seal 25 mänguga 7 väravat. Chelsea põhikoosseisus on ta kirja saanud vaid ühe ametliku kohtumise.

Liverpoolil on küll kehtiv noormängijate ülemineku keeld, kuid kuna Solanke on vanem kui 17-aastane ja sõlmib profilepingu, siis tema puhul see ei kehti.

Solankest saab ametlikult Liverpooli mängija 1. juulil.