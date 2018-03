Liverpool tahab suure summa eest meeskonda tuua veel ühe keskkaitsja

FC Liverpooli jalgpalliklubi tegi jaanuaris Virgil van Dijkist läbi aegade kõige kallima kaitsja, kui keskkaitsja eest löödi lauale 84 miljonit eurot. Van Dijk ongi alustanud Liverpoolis hästi, kuid Suurbritannia ja Saksamaa meedia teatel tahab Jürgen Klopp meeskonda tuua veel teist sama heal tasemel sama positsiooni mängumeest.

Saksamaa jalgpallielu tihti väga adekvaatselt kajastav ajaleht Bild teatab, et Liverpool on sihikule võtnud VfB Stuttgarti 21-aastase prantslasest keskkaitsja Benjamin Pavardi. 2016. aastal Stuttgartiga liitunud Pavard on sel hooajal näidanud nii häid esitusi, et ta on saanud kutse isegi Prantsusmaa koondisesse ja pidanud seal juba ka kaks kohtumist.

Pavardi praegune leping Stuttgartiga kehtib 2021. aastani ning seega tuleb tema eest eeldatavasti lauale laduda kopsakas summa. “Kui mõni klubi arvab, et neil õnnestub ta suvel palgata 30 miljoni euro eest, siis eksivad nad rängalt,“ teatas Stuttgarti spordidirektor Michael Reschke Bildile. “Benjamin Pavard oli esmalt erakordne talent, kuid praeguseks on temast saama juba tõeline tippklassi mängumees.“

“Usun, et praegu on tal meie juures parimad võimalused. Kui tulevikus tuleb mõni maailma absoluutne tippklubi ja näitab üles soovi tema ostmiseks, siis istume maha ja arutame asja. Benjamin ja tema agent teavad seda,“ lisas Reschke.

Liverpool Echo kirjutab, et lisaks Liverpoolile on Pavardi teenete vastu huvi tundmas ka RB Leipzig, Dortmundi Borussia ja Tottenham.

Rush The Kop kirjutab, et Liverpool otsib uut keskkaitsjat, kuna Joel Matip ja Dejan Lovren ei ole suutnud end van Dijki kõrval tõestada. “Väga suur hulk Liverpooli fänne tahaks näha, et peatreener prooviks van Dijki kõrval ka Ragnar Klavanit, kes näitas aastavahetuse paiku väga head mänguvormi,“ lisatakse juurde, et Klopp võiks lähiajal ka Klavanile võimaluse anda.

Appelé une nouvelle fois en équipe de France 🇫🇷 Quel bonheur ! Merci à tous #FiersdetreBleus

Sehr stolz wieder mit der Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Was für ein Glück! Danke an alle 💪🏼 #FiersdetreBleus #BP21 🤙🏼 pic.twitter.com/VcK9Egzioq

— Benjamin Pavard 21 (@BenPavard28) March 15, 2018