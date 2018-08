Liverpool tahab Anfieldi staadionil korraldada teisi spordivõistlusi ja rokk-kontserte, kohalikud elanikud on vastu

Täna toimus Liverpooli linnahallis pingeline istung, kus linnaplaneerimise komitee hääletas muude spordivõistluste plaani maha, rokk-kontserdite küsimus võetakse hiljem ette.

Põhjuseks toodi staadioni ümbruses elavate kodanike kartus suure müra ja antisotsiaalselt käituvate isikute ees.

Anfieldi staadioni vahetus läheduses elavad inimesed, kelle avaldused linnavalitsuses ette loeti, kurdavad juba niigi mängupäevadel valitseva liikluskaose ja müra pärast.

"Mai lõpp kuni augusti keskpaik on ainus paus, mis meil on. Ma ei taha, et seegi meilt ära võetakse," ütles Nicola Cotter.

Teine Anfieldi areeni naaber kirjeldas emotsionaalses kirjas, kuidas ta tunneb, et teda ja tema saatusekaaslasi pole juba rohkem kui kümme aastat linna poolt kuulda võetud.

Üks linnaplaneerimise komitee liige Dave Cummings ütles, et oli Liverpooli klubi ettepanekute suhtes seni toetaval seisukohal, kuni tema kõrvu jõudsid elanike mured. Ta lisas, et on ilmselge, et klubi pole kohalike elanike kaebustesse piisavalt tõsiselt suhtunud.

Ajaleht Liverpool Echo kirjutab, et tänase otsuse valguses pole jalgpalliklubil põhjust rokk-kontserdite osas positiivset otsust oodata.