Liverpool sattus keskkaitsjate kriisi

Kuna Liverpoolil on keskkaitsjatest traumadega hädas ka Joe Gomez, Dejan Lovren ja Trent Alexander-Arnold, oleks van Dijki eemalejäämine tõsine löök.

Kui hollandlane ei saa homme tõesti mängida, peaks Joel Matipi kõrval keskkaitses alustama Lovren, kes jättis jalavigastuse tõttu kaks eelmist mängu vahele.

Liverpoolil on probleeme ka äärekaitses, sest James Milner peab eelmises matšis saadud kahe kollase kaardi tõttu eelseisvat mängu tribüünilt vaatama. Kuna Alexander-Arnold on põlvetrauma tõttu endiselt eemal, on peatreener Jürgen Klopp sunnitud paremkaitsjana kasutama kas Fabinhot või Rafael Camachot. Liverpooli üks paremkaitsja, Nathaniel Clyne siirdus jaanuari alguses laenule Bournemouthi.

Liverpoolil on hetkel Manchester City ees neljapunktiline edumaa. City mängib täna õhtul võõrsil Newcastle Unitediga.