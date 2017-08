Liverpool sai karikasarjas karmi loosi

Inglismaa jalgpalli liigakarika (Carabao Cup) kolmanda ringi paaride loosimisel sattus Liverpool vastamisi üle-eelmise aasta meistri Leicester Cityga. Kohtumine peetakse 18. septembril Leicesteri kodustaadionil.

Veel loositi kõrgliigaklubidest vastamisi 2014. aasta karikavõitja Manchester City ja West Bromwich, Crystal Palace ja Huddersfield ning Bournemouth ja Brighton.

Valitsev karikavõitja Manchester United, kes alistas mulluses finaalis Southamptoni, võtab kolmandas ringis vastu esiliigaklubi Burtoni.

Liigakarika 3. ringi paarid:

West Bromwich vs Manchester City

Everton vs Sunderland

Leicester vs Liverpool

Manchester United vs Burton

Brentford vs Norwich

Wolves vs Bristol Rovers

Burnley vs Leeds

Arsenal vs Doncaster

Bristol City vs Stoke

Reading vs Swansea

Aston Villa vs Middlesbrough

Chelsea vs Nottingham Forest

West Ham vs Bolton

Crystal Palace vs Huddersfield

Tottenham vs Barnsley või Derby

Bournemouth vs Brighton