Liverpool sai homse mängu eel hea uudise

Sadio Mane AFP

Liverpooli jalgpallimeeskonna peatreener Jürgen Klopp avaldas tänasel pressikonverentsil, et nende ründetäht Sadio Mane on jalavigastusest nii hästi paranenud, et võib homme Inglismaa meistriliigas West Ham Unitedi vastu väljakule joosta.