Liverpool peab tegutsema kiiresti! Kes võivad suure raha eest klubiga liituda?

Briti meedia usub, et Thomas Lemar võib jaanuaris liituda FC Liverpooliga. Foto: ROMAIN LAFABREGUE, AFP/Scanpix

Laupäeval sai selgeks, et Philippe Coutinho lahkub FC Liverpoolist ja liitub 160 miljoni euro eest FC Barcelonaga. Liverpoolil on nüüd kuu lõpuni aega meeskonda täiendada ning loomulikult on meedias esimesed spekulatsioonid juba käima läinud.