Liverpool peab läbirääkimisi legendaarse Hispaania väravavahiga

Ragnar Klavani leivaisa Liverpool on Hispaania ajalehe AS teatel läbirääkimisi pidamas väravavaht Iker Casillasega.

36-aastane Hispaania koondise väravavaht on viimased kaks hooaega mänginud Porto ridades, kuid on Portugali klubist vabaagendina sel suvel lahkumas.

Lisaks Liverpoolile on Casillasel väidetavalt pakkumisi Türgist, Hiinast ja Katarist. AS teatel on Casillas Liverpooliga juba lausa eellepingu sõlminud.

Endisele Madridi Reali puurivahile oleks Liverpool laual olevatest pakkumistest muidugi kõige atraktiivseim sihtkoht, sest Premier League'i neljanda kohaga tagati endale pühapäeval koht Meistrite liiga eelringis.

Liverpooli väravas seisid lõppenud hooajal belglane Simon Mignolet ja sakslane Loris Karius.