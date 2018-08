Liverpool pani kontrollmängudele võiduka punkti, Klavan koosseisu ei kuulunud

Klavan ei teinud reievigastuse tõttu kaasa ka eelmises kontrollmängus 4. augustil, kui Dublinis alistati Itaalia hõbedaklubi Napoli koguni 5:0.

Liverpooli väravad lõid täna Roberto Firmino 21., Georginio Wijnaldum 24. ja vahetusest sekkunud Daniel Sturridge 87. minutil. Itaalia kõrgliigaklubi eest tegi skoori Andrea Belotti avapoolajal pooletunnise mängu järel.

Kuna Liverpooli kaitsjatest on vigastatud ka Joel Matip ja Joe Gomez, alustas täna Virgil van Dijki kõrval keskkaitses 21-aastane Nathaniel Phillips.

Liverpool alustab Premier League'i hooaega sel pühapäeval kodumänguga West Ham Unitedi vastu.

Liverpooli tänane koosseis:

📋 Here's how we line-up in our last #LFCPreSeason game... pic.twitter.com/N3eTD0gOuQ