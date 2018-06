Liverpool palkab Inglismaa koondises debüteerinud väravavahi?

Väljaanne Sports Illustrated kirjutab, et Liverpool FC valmistub palkama hiljuti Inglismaa koondises debüteerinud ja MM-i rivistusse mahtunud Burnley klubi väravavahti Nick Pope´i.

Pakutakse, et Liverpool on nõus 26aastase Pope´i eest välja käima 15 miljonit naelsterlingit.

Pope tegi läbilöögi Premier league´is lõppenud hooajal, niiöelda õnnega pooleks. Hooaega alustas ta Burnley teise numbrina, aga Tom Heaton sai juba kolmandas liigamängus vigastada ning Pope pääses väravasse. Nii jäigi. Säravad esitused tähendasid esinumbriks tõusmist.

Varasemalt on spekuleeritud, et Liverpool võib väravasse palgata AS Roma mängumehe Allissoni või Madridi Atletico puuriluku Jan Oblaki. Nende hinnalipik on hoopis teisest klassist, ulatudes 70-80 miljoni naelani.

Kas Liverpool optimeerib kulusid ja väravavahi ostmisel rahaga pillama ei hakata?