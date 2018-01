Liverpool pakkus oma endise mängija eest 80 miljonit, kuid sai kindla eitava vastuse

Liverpool FC tegi üllatava pakkumise oma endise mängija Suso eest, kuid tema koduklubi AC Milan tõrjus selle kiirelt.

24-aastane ründav poolkaitsja veetis Liverpooli ridades oma karjäärist viis aastat, kuid ei suutnud Anfieldil lõpuks suure läbimurdeni jõuda ning siirdus 2015. aastal vaid 1,3 miljoni euro eest AC Milani.

Nüüd on värskelt Philippe Coutinho Barcelonale müünud Liverpool taas Suso vastu huvi tundmas - hispaanlane on sel hooajal olnud üks Milani paremaid mängijaid ning tema tegemisi on pingsalt jälgimas ka mitmed teised suurklubid, teatab Tuttosport.

Milan on aga kõik pakkumised ühemõtteliselt tõrjunud, väites, et Suso ei ole müügiks - isegi, kui Liverpooli pakkumine oli koguni 80 miljoni euro suurune!