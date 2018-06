Liverpool on valmis Sloveenia väravavahi eest maksma maailmarekordilise summa

Meistrite liiga finaali suuresti tänu Loris Kariuse prohmakatele kaotanud Liverpooli radaril on Sloveenia väravavaht Jan Oblak, kelle eest ollakse valmis Madridi Atleticole välja käima 90 miljonit eurot.

Sellise uudisega tuli eile lagedale Hispaania väljaanne Don Balon. Tegu oleks summaga, mille sarnast pole kunagi ühegi väravavahi eest veel makstud.

Liverpoolil paistab uue väravavahi otsinguil olevat tules mitu rauda korraga. Ragnar Klavani koduklubi on Inglise meedia teatel huvitatud ka AS Roma puurilukust Alissonist. Brasiillane olevat Daily Expressi andmetel Jürgen Kloppi number üks valik, kuid tema soetamise teeb raskemaks see, et samal ajal jahib Alissoni ka Londoni Chelsea.