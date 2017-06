Liverpool on valmis püstitama klubi üleminekurekordit

Ragnar Klavani tööandja FC Liverpool on Inglise meedia andmetel nõus välja käima klubi kõigi aegade vägevaimat üleminekusummat. RB Leipzigi tahetakse soetada 22-aastane poolkaitsja Naby Keita.

Leipzigi klubi ei soovi siiski oma põhimeest müüa, sest meeskond saab tuleva hooaeg mängida ka Meistrite liiga alagrupiturniirile. Väidetavalt on 70 miljoni naela see summa, mille eest ollakse nõus üleminekut kaaluma. Keita lepingus on küll 48 miljoni naela suurune väljaostuklausel, kuid see aktiveerub alles järgmisel suvel.

Liverpool lõpetas Inglismaa liigahooaja kevadel neljanda kohaga ja seega saaks Keita mängida ka see nende ridades Meistrite liigas, kuid alagrupifaasi jõudmiseks tuleb play-off-faasis alistada kahe mängu kokkuvõttes üks vastane.