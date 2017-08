Liverpool on purustamas taas üleminekurekordit, lisaks tuuakse tiimi suure raha eest Arsenali täht

Liveprooli jalgpallimeeskond on suvise üleminekuakna lõpus olnud ülimalt aktiivne. Alles kulutati klubi rekordit tähistavad 60 miljonit, et järgmisel suvel liituks meeskonnaga RB Leipzigi täht Naby Keita. Nüüd ollakse valmis seda numbrit veelkord üle lööma.

Briti meedia kirjutab, et Liverpool on ülimalt huvitatud AS Monaco ründava poolkaitsja Thomas Lemari palkamisest.

Liverpool on valmis 21-aastase Prantsusmaa koondislase eest lauale laduma klubi rekordit tähistavad 80 miljonit eurot. Lisaks võib Liverpool tehingusse lisada veel ründaja Divock Origi, kes liituks laenulepingu alusel Monacoga.

Liverpool on tehingu toimumisest niivõrd huvitatud, et meeskonna esindajad on lennanud juba ka Monacosse, et tehingut kiirendada.

Tundub, et ka Monaco on valmistumas Lemari lahkumiseks, kuna teisipäeval soetati Rooma Laziost endale 30 miljoni euro eest Keita Balde.

Lisaks on Liverpool jõudnud väga lähedale Londoni Arsenalis palliva Inglismaa koondislase Alex Oxlade-Chamberlaini palkamisele. 24-aastase poolkaitsja eest tuleks Liverpoolil maksta umbes 45 miljonit eurot.

Oxlade.Chamberlaini teenetest oli huvitatud ka Londoni Chelsea, kuid poolkaitsja ei soovinud teise Londoni klubiga liituda. Inglismaa koondislase sooviks olevat mängida just Jürgen Klopi käe all Liverpoolis. Nii olevat juba kokkukepe lähedal ning kolmapäeval käis inglane juba ka Liverpooli esindajate järelvalve all arstlikus kontrollis.

Lisaks on Liverpool huvitatud veel Southamptoni keskkaitsja Virgil van Dijki palkamisest, kuid praeguse seisuga ei ole kuulda, et see tehing võiks lõpuks õnnestuda.