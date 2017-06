Liverpool on kuues kõige mõjuvõimsam jalgpalli bränd maailmas

Liverpool FC tuli kuuendaks uues raportis, mille kohaselt on klubi väärtus 710 miljonit naela, mis on võimas 40% tõus võrreldes aasta taguse ajaga.

Ragnar Klavani koduklubi leping Standard Chartered'iga peaks meeskonnale sisse tooma 30 miljonit aastas ja 28 miljonit peaks tulema meeskonna vormi tootja New Balance'i poolt.

"Football 50 2017" kohaselt on kõige mõjuvõimsama kaubamärgiga meeskond Madridi Real, kes see nädalavahetus tuli Meistrite liiga võitjaks. Kuid Hispaania tippklubi väärtus on siiski väiksem kui Manchester United'il, keda hinnatakse 1,3 miljardi vääriliseks. Ka teine La Liga suurklubi Barcelona on raporti esikolmikus miljardi suuruse hinnasildiga.

Suurima tõusu tegi aga Londoni Chelsea, kes sõlmis eelmise aasta oktoobris 900 miljonit väärt sponsorilepingu Nike'ga.