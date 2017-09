Liverpool nõudis Barcelonalt Coutinho eest 200 miljonit eurot, tehing jäi katki

Neymari PSG-le müünud FC Barcelona üritas eile õhtul veel viimasel hetkel soetada Liverpooli ründajat Philippe Coutinhot, kuid krõbeda hinna tõttu jäi tehing katki.

Barcelona spordidirektor Albert Soler avaldas, et Liverpool küsis 25-aastase brasiillase eest 22 miljonit vähem kui Pariisi Saint-Germainilt Neymari eest saadud tasu ehk 200 miljonit eurot, vahendab Eurosport.

"Pärast nädalaid kestnud läbirääkimisi küsis Liverpool meilt mängija eest 200 miljonit eurot. Me ei pane klubi sellise riski ette," ütles Soler täna pressikonverentsil.

"Fakt, et PSG tuli meie juurde 222 miljoniga, teadvustas kõigile, et meie klubil on raha. Kui sa lähed turule ja klubid teavad, et sul on raha, esitatakse sulle pööraseid nõudmisi."

Väidetavalt palus Coutinho end pärast Barcelona mitmeid pakkumisi Liverpooli juhtidel isegi müügilehele panna, kuid nüüd tundub, et mees jätkab ikkagi karjääri Inglismaal, sest Hispaania üleminekuaken läks eile õhtul lukku.

Coutinho pole vigastuse ja haiguse tõttu Liverpoolis sel hooajal veel platsil käinud, kuid neljapäeval sahistas ta võrku Brasiilia koondise võidumängus Ecuadori üle.