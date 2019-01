Liverpool müüb 21-aastase ründaja 19 miljoni naelaga Bournemouthile

Liverpool Echo kirjutab, et Inglismaa U21 koondise üks põhimängijaid sõlmib meistriliiga tabelis 12. kohta hoidva Bournemouthiga ilmselt pikaajalise lepingu.

Selle nädala alguses tundus, et Solanke siirdub laenulepinguga hoopis Crystal Palacisse, kuid viimastel tekkisid kahtlused mehe füüsilise vormi suhtes. Solanket on viimastel nädalatel vaevanud lihasvigastus, millest ta peaks siiski iga hetk paranema.

Lisaks Bournemouthile olid Solankest huvitatud ka Brighton ja Huddesfield Town. Praegune üleminekusumma võib veel lepingu lisade kohaselt tõusta.

Solanke on Liverpoolis 27 mänguga löönud vaid ühe värava ega ole Jürgen Kloppi käe all sel hooajal platsile saanudki, sest tema positsioonil on ees sellised mehed nagu Mohamed Salah, Roberto Firmino, Daniel Sturridge ja Divock Origi.

Liverpool soetas Solanke 2017. aasta suvel, kui tal oli lõppenud leping Londoni Chelseaga. Kuna ta on alla 24-aastane, tahtis Chelsea kopsakat kompensatsiooni. Liverpool määras Solanke hinnaks umbes 3 miljonit naela, Chelsea nõudis endale 10 miljonit.