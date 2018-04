Liverpool loodab Ragnar Klavaniga lepingut pikendada!

Kuigi Ragnar Klavani leping Liverpooliga lõpeb järgmise aasta suvel, loodab meeskonna peatreener Jürgen Klopp eestlast klubis pikemalt näha.

2016. aasta suvel Liverpooliga liitunud Klavanist on klubi jaoks saanud väärt mängija: pisut vähem kui kahe hooajaga on eestlane kirja saanud 51 kohtumist ning kõigi eelduste kohaselt jookseb mees platsile ka täna Stoke City vastu.

Jürgen Klopp tõdes Liverpool Echole antud usutluses, et plaanib Klavaniga lepingut pikendada. "Kindlasti. Ta on fantastiline mängija, tõeliselt hea jalgpallur, tal on kõik, mida vaja. Mina oleksin sellest mõistagi huvitatud, aga alati on asjal kaks poolt."

Klavan on koos mitmete teistega olnud sel hooajal väärtuslik vahetusmees, kes on alati olnud valmis mängu sekkuma, kui teda vaja peaks minema.

"Elu ei ole kerge. Kohtleme poisse kogu austusega, mida nad väärivad, aga lõppude lõpuks on ainus asi, mida mängija tahab, olla koosseisus," lisas Klopp.

Klavani hooaega pärssis pisut mõne aja tagune haigus. "Ma ei tea, mis viirus see täpselt oli, aga kohe kindlasti ei olnud see kasulik. Sellest taastununa oli ta justkui teine inimene, enne seda oli aga fantastilises vormis. Läheb natuke aega, et ta tagasi tippvormi jõuaks."