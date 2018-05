Liverpool leidis Philippe Coutinhole asendaja. Hispaania meedia aga usub, et see tähendab Mo Salah lahkumist

FC Liverpooli jalgpalliklubi jäi jaanauris ilma brasiillasest poolkaitsjast Philippe Coutinhost. Koheselt mehele asendajat ei toodud. Nüüd kirjutab Prantsusmaa meedia, et asendaja on leitud ja selleks meheks saab 24-aastane Lyoni ründav poolkaitsja Nabil Fekir.

Mitmed Prantsusmaa väljaanded kirjutavad, et Liverpool maksab Fekiri eest 70 miljonit eurot ja Prantsusmaa koondises 10 mängu pidanud Fekir sõlmib inglastega pikaajalise lepingu.

Liverpool Echo teatab aga Fekiri isa Mohamedi sõnadele tuginedes, et tehingust ei ole veel juttu olnud ning Fekir ei ole Liverpoolis käinud.

Samamoodi kirjutab Madridi ajaleht AS, et Fekir on Liveprooli siirdumas. Hispaanlaste meelest ei ole Prantsusmaa koondislane aga asendamas Coutinhot ning tegemist on asendajaga Mo Salah'le. Hispaania meedia on juba pikka aega kirjutanud, et Salah siirdub suvel Reali, kuid reaalsuses ei ole sellisele infole veel ühtegi asjalikku kinnitust tulnud. Pigem tundub loogiline, et ühe hooaja Liverpoolis mänginud Salah saab Inglismaa parema ja tulusama lepingu.