Liverpool läheneb 70 miljoni euro eest Premier League'i ihaldatuimale keskkaitsjale

Inglismaa Premier League'i suvise üleminekuakna kuumim nimi keskkaitsjate osakonnas on kindlasti Southamptoni mees Virgil van Dijk, kellest võib suure tõenäosusega uuel hooajal saada Ragnar Klavani konkurent mänguajale.

Liverpool on suvel uut keskkaitsjat otsimas ning nii, nagu ka kõikidel teistel Inglise tippklubidel, on ka nende pilgud suunatud 25-aastase hollandlase poole, kel on Southamptoni eest seljataga kaks suurepärast hooaega. Mehe hinnalipikuks pakutakse Inglise meedias pea 70 miljonit eurot, mis teeks temast läbi aegade kalleima kaitsemängija.

Usaldusväärse The Guardiani andmetel on Liverpool valmis oma tengelpunga ka selle summa võrra kergendama, aga mis peamine: ka mees ise on Anfieldil mängimisest huvitatud, olles nii koduklubile kui ka teistele huvilistele tunnistanud, et sooviks eelkõige liituda just Liverpooliga.

Van Dijki üleminek oleks järjekordne peatükk Liverpooli ja Southamptoni viimaste aastate ostu-müügi tehingute reas: mõne aasta jooksul on just sellest klubist Klavani tööandja ridadesse siirdunud teiste seas Nathaniel Clyne, Dejan Lovren, Adam Lallana ja Sadio Mane.